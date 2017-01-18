Обама: Вторжение России в Крым стало пиком ухудшения отношений РФ и США

Президент США заявил, что конструктивные интересы с Россией всегда были в интересах Вашингтона, и в начале своего срока он пытался работать с Москвой. Однако когда Путин вернулся на пост президента РФ, усилилась антиамериканская риторика и изменился подход к международной риторике.

"Путин осложнил отношения с США, а вторжение в Крым стало пиком этого процесса. И сейчас Россия продолжает оккупацию украинских территорий, и вмешиваться в украинские дела, и поддерживать боевиков, которые нарушили основополагающие международные права. Я сказал России: когда прекратите нарушать международные нормы, санкции будут сняты", – заявил он на итоговой пресс-конференции.

Обама отметил, что Россия и Украина исторически связаны, но Украина независимая страна. Американский лидер подчеркнул, что причиной санкций против РФ являются действия России против Украины.

"Что касается Украины, я бы хотел, чтобы доминирующим был принцип, когда большие страны не давят на маленькие страны. Я понимаю наличие значительной исторической общности этих двух стран, но Украина была суверенной страной, когда начались эти события. В таких вопросах мы стараемся подходить с точки зрения защиты слабой стороны", – сказал он.

Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, введя свои войска на полуостров, захватив админздания и проведя там "референдум" под дулами автоматов.