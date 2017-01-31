Обострение в Авдеевке: Порошенко заставил Россию немного отступить

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский отчитался перед президентом Украины Петром Порошенко о выполнении полученных накануне поручений относительно ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро- и газоснабжения города.

"После задействования президентом всех международных пунктов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", – написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. Работы начнутся сразу после подтверждения тишины (прекращения обстрелов со стороны российских боевиков) наблюдателями ОБСЕ.

Как доложил Павел Жебривский, центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.

Кроме того, в Авдеевке уже организованы 11 пунктов обогрева. По поручению президента палатки и полевые кухни горожанам оказали также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.

"Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовлены специальные автобусы. Желающим уехать следует обращаться в городской совет", – сообщил Цеголко.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.