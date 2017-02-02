ОБСЕ призвала прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение. Об этом Апакан заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, передает телеканал "112 Украина".

"Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения. Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения", – заявил Апакан.

По его словам, важно обеспечить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный доступ в пострадавшие районы.

"Стороны должны постараться приоретизировать защиту гражданского населения и ремонт инфраструктуры. Мы продолжим следить за гуманитарной ситуацией, которая вызывает глубокую обеспокоенность", – добавил Апакан.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.