ОБСЕ призвала прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение

Сегодня, 23:34

Апакан призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии на Донбассе

Эртугрул Апакан, фото osce.org
Эртугрул Апакан, фото osce.org

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение. Об этом Апакан заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, передает телеканал "112 Украина".

"Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения. Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения", – заявил Апакан.

По его словам, важно обеспечить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный доступ в пострадавшие районы.

"Стороны должны постараться приоретизировать защиту гражданского населения и ремонт инфраструктуры. Мы продолжим следить за гуманитарной ситуацией, которая вызывает глубокую обеспокоенность", – добавил Апакан.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.
ОБСЕ, ремонт, чрезвычайное положение, катастрофы, доступ, вооружение, ситуация, боевиков, апакан, тяжелое вооружение, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "ОБСЕ призвала прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Авдеевка сегодня: потеплевшие батареи и ремонтники под огнем боевиков

Сегодня, 18:56

Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов города со стороны незаконных вооруженных формирований, ремонтные бригады все еще не могут получить доступ к поврежденным ЛЭП

Донбасс

Александр Хуг на Донецкой фильтровальной станции. Фото: Twitter СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ и ремонтники смогли прибыть на Донецкую фильтровальную станцию

Сегодня, 10:58

Ранее боевики брокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии

Донбасс

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Facebook

Боевики полтора часа не пускали ОБСЕ в Ясиноватую

Сегодня, 10:03

Один из командиров боевиков препятствовал работе наблюдателей в данном населенном пункте, отмечают в мониторинговой миссии

Донбасс

Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг, фото rusvesna.su

Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг

Вчера, 21:59

В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений

Донбасс

Александр Хуг, фото DonPress.com

ОБСЕ назвала количество взрывов на Донбассе наибольшим за всю историю наблюдения

Вчера, 21:37

Больше всего нарушений было зафиксировано в районе соприкосновения на линии Авдеевка - Ясиноватая

Донбасс

В Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа провела заседание по Авдеевке: главные результаты

Вчера, 19:13

Переговорщики определили, когда будет отведено тяжелое вооружение, кто за этим будет наблюдать и что делать с коммуникациями Авдеевки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования