ОБСЕ призвала прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение
Апакан призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии на Донбассе
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение. Об этом Апакан заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, передает телеканал "112 Украина".
"Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения. Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения", – заявил Апакан.
По его словам, важно обеспечить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный доступ в пострадавшие районы.
"Стороны должны постараться приоретизировать защиту гражданского населения и ремонт инфраструктуры. Мы продолжим следить за гуманитарной ситуацией, которая вызывает глубокую обеспокоенность", – добавил Апакан.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.
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