Общественники передали Порошенко предложения по закону о е-декларациях – Transparency International

По словам Юрчишина, общественные организации ожидают от властей отмены тех норм, которые априори неприемлемы для демократического общества



Представители общественных организаций направили в Администрацию президента свои предложения относительно изменений в закон о е-декларировании и ожидают отмены части нынешних норм. Об этом сказал исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что "мы не за отмену закона – закон содержит и адекватные нормы". "Мы за отмену только тех правок, которые дискриминируют по признаку профессиональной деятельности определенные категории лиц", – сказал он.

Прежде всего, отметил представитель организации, их волнует то, что "под электронное декларирование попадают те люди, которые в принципе не имеют прямого отношения даже к антикоррупционной деятельности: это контрагенты, третьи лица".

"Де факто, они уже с 1 апреля должны декларироваться о существенных изменениях в имущественном состоянии", – сказал Юрчишин.

Так, отметил он, "мы просто ожидаем от властей отмены тех норм, которые априори неприемлемы для демократического общества".

"Мы действительно не считаем, что целесообразно сейчас входить в рабочие группы. Свои предложения мы направили в Администрацию президента", – сказал Юрчишин.

По его словам, представители общественности соглашаются с тем, что государство может требовать ту или иную форму декларирования от членов общественных советов, которые имеют функции, прямо влияющие на осуществление политики.

"Наш проект закона, который разработан по просьбе экспертов Реанимационного пакета реформ и наших коллег... предусматривает, что декларирование для членов таких советов, которые имеют кадровые вопросы или имеют другие делегированные государством функции хотя бы частичного осуществления или влияния на политику государства, – они целесообразны и не могут касаться только антикоррупционной деятельности, а должны касаться осуществления государственной политики в целом", – сказал Юрчишин.

Кроме того, по его словам, в дискуссии с отдельными представителями Администрации президента "звучат предложения отмены уголовной ответственности за ошибки или непредоставление электронных деклараций".

"Но, кроме членов общественных советов – оставление обязательного декларирования для руководителей антикоррупционных организаций", – добавил он.

В то же время, менеджер антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов, в частности, высказал мнение, что "закон должен быть отменен".

"Президент должен ветировать, но все же в силу определенных обстоятельств или личной заинтересованности он его не ветировал. Как следствие, сейчас мы имеем кардинальную дискриминацию по отдельным видам деятельности, что в будущем может поставить под угрозу вообще деятельность всех антикоррупционных общественных организаций", – сказал он.

Как сообщалось, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.

Послы стран "Большой семерки" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддержали предложение Порошенко о создании рабочей группы для проработки совместно с общественностью изменений в закон "О предотвращении коррупции" (№6172) в части, которая обязывает представителей общественных объединений подавать электронные декларации.