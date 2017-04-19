Обвинительный акт Насирову будет готов до конца мая – Антикоррупционная прокуратура

Сегодня, 17:18

Как отмечается, это произойдет, если не будет затягивания при ознакомлении с материалами уголовного производства со стороны защиты

Роман Насиров, фото rbc.ua
Роман Насиров, фото rbc.ua

Обвинительный акт отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову будет готов до конца мая, полагают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП).

"Досудебное расследование находится на финальной стадии. Сейчас собраны все доказательства. Возможно, в двухмесячный срок оно не будет закончено, и этому есть объективные причины – там проводится ряд определенных экспертиз, но эксперты обещают завершить их в ближайшее время", – сказал прокурор САП Роман Симкив журналистам в среду в Киеве.

Он отметил, что обвинительный акт Насирову можно будет ожидать в течение месяца, "если не будет затягивания при ознакомлении с материалами уголовного производства со стороны защиты".

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли готово обвинение до конца мая, Симкив ответил утвердительно.

Напомним, в ответ на запросы СМИ о планах повторно допрашивать отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что этот допрос целесообразно проводить только в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства по его делу.

Напомним, что отстраненный глава ГФС Роман Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в, так называемой, "газовой схеме Онищенко", что привело к нанесению государству ущерб на общую сумму 2,019 млрд. грн.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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