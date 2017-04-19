Обвинительный акт Насирову будет готов до конца мая – Антикоррупционная прокуратура

Как отмечается, это произойдет, если не будет затягивания при ознакомлении с материалами уголовного производства со стороны защиты

Обвинительный акт отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову будет готов до конца мая, полагают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП).

"Досудебное расследование находится на финальной стадии. Сейчас собраны все доказательства. Возможно, в двухмесячный срок оно не будет закончено, и этому есть объективные причины – там проводится ряд определенных экспертиз, но эксперты обещают завершить их в ближайшее время", – сказал прокурор САП Роман Симкив журналистам в среду в Киеве.

Он отметил, что обвинительный акт Насирову можно будет ожидать в течение месяца, "если не будет затягивания при ознакомлении с материалами уголовного производства со стороны защиты".

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли готово обвинение до конца мая, Симкив ответил утвердительно.

Напомним, в ответ на запросы СМИ о планах повторно допрашивать отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что этот допрос целесообразно проводить только в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства по его делу.

Напомним, что отстраненный глава ГФС Роман Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в, так называемой, "газовой схеме Онищенко", что привело к нанесению государству ущерб на общую сумму 2,019 млрд. грн.