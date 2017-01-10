Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7869/58_main.1484060942.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/58_tn.1484060942.jpg Политика Обнародование данных может вызвать возмущение о родственников пленников, так как они могут не найти в списках своих родных

Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных

Сегодня, 17:09

Обнародование данных может вызвать возмущение о родственников пленников, так как они могут не найти в списках своих родных

Руководитель группы по обмену пленными &quot;Патриот&quot; Олег Котенко. Фото: Facebook
Руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко. Фото: Facebook

Списки с украинскими пленными, которые были опубликованы народным депутатом Надеждой Савченко, являются некорректными, а само их обнародование может являться пиар ходом политика. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко.

По его мнению, опубликованные Савченко списки некорректны, так как в них имеются расхождения, а также не исключил возмущения со стороны матерей пленников.

"Списки Савченко некорректны, освобожденные из плена идут вперемешку с без вести пропавшими и погибшими. Прежде всего, конечно, бросается в глаза, что многие люди из этих списков уже освобождены. Других, наоборот, я там вообще не вижу. Мы сравниваем ее списки с нашей базой данных. Большинство из перечисленных там фамилий – это действительно реальные люди, находящиеся сейчас в плену. Естественно, сейчас мошенники соберутся с мыслями и начнут работать по этим фамилиям. Помимо этого, может начаться истерика у матерей тех людей, которых в настоящее время нет в списках. Они будут возмущены: мол, наших детей Украина не хочет освобождать. То есть произойдет неправильная трактовка ситуации", – отметил Котенко.

Также он считает, что это не все списки пленных украинцев, а наиболее корректным списком располагает СБУ.

"Сами по себе списки ничего не дают. Мы видим там только год рождения. Нужно вести базу данных, которая будет намного шире. Где эти списки взяла Савченко? Наверное, часть у Рубана, может быть часть взяла у той стороны. Но они неполные. У нас есть обширная база данных, где 9 тысяч человек. Туда входят и освобожденные, и погибшие, и пропавшие без вести. Совмещать ее (базу – ред.) с другими смысла нет. Каждый занимается своей работой. Мне кажется, наша база на порядок больше, чем у СБУ. Но в то же время их списки более корректные. Над списками нужно работать, ведь каждый день информация меняется. У нас над базой данных работает более 10 человек", – заявил Котенко.

Кроме того переговорщик считает, что публикуя списки пленных, Савченко устроила себе пиар

"Публикация Савченко списков пленных украинцев похожа на пиар-кампанию. Складывается впечатление, будто она пытается доказать, что имеет доступ к этим спискам. Не знаю, время покажет. Но это мое первое впечатление. Мы сравниваем ее списки с нашей базой данных. Большинство из перечисленных там фамилий – это действительно реальные люди, находящиеся сейчас в плену. Также отмечу, что может начаться истерика у родственников тех ребят, которых уже похоронили, но при этом они фигурируют в списках Савченко", – резюмировал Котенко.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что обнародованной информацией о пленных украинцах могут воспользоваться мошенники, которые попытаются нажиться на их родственниках.
сбу, пиар, савченко, списки, котенко, пленные

Вы сейчас просматриваете новость "Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных

Сегодня, 15:20

Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко предложила заменить украинских переговорщиков в Минске

Сегодня, 14:21

Политик считает, что на место нынешних представителей Украины в минских переговорах должны прийти более профессиональные люди

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Савченко прокомментировала слухи о связях с Медведчуком

Сегодня, 10:17

Нардеп не исключила возможность, что может с ним познакомиться, так как они оба занимаются освобождением пленных

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году

Сегодня, 09:47

Нардеп считает, что пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.