Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных

Обнародование данных может вызвать возмущение о родственников пленников, так как они могут не найти в списках своих родных

Списки с украинскими пленными, которые были опубликованы народным депутатом Надеждой Савченко, являются некорректными, а само их обнародование может являться пиар ходом политика. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко.

По его мнению, опубликованные Савченко списки некорректны, так как в них имеются расхождения, а также не исключил возмущения со стороны матерей пленников.

"Списки Савченко некорректны, освобожденные из плена идут вперемешку с без вести пропавшими и погибшими. Прежде всего, конечно, бросается в глаза, что многие люди из этих списков уже освобождены. Других, наоборот, я там вообще не вижу. Мы сравниваем ее списки с нашей базой данных. Большинство из перечисленных там фамилий – это действительно реальные люди, находящиеся сейчас в плену. Естественно, сейчас мошенники соберутся с мыслями и начнут работать по этим фамилиям. Помимо этого, может начаться истерика у матерей тех людей, которых в настоящее время нет в списках. Они будут возмущены: мол, наших детей Украина не хочет освобождать. То есть произойдет неправильная трактовка ситуации", – отметил Котенко.

Также он считает, что это не все списки пленных украинцев, а наиболее корректным списком располагает СБУ.

"Сами по себе списки ничего не дают. Мы видим там только год рождения. Нужно вести базу данных, которая будет намного шире. Где эти списки взяла Савченко? Наверное, часть у Рубана, может быть часть взяла у той стороны. Но они неполные. У нас есть обширная база данных, где 9 тысяч человек. Туда входят и освобожденные, и погибшие, и пропавшие без вести. Совмещать ее (базу – ред.) с другими смысла нет. Каждый занимается своей работой. Мне кажется, наша база на порядок больше, чем у СБУ. Но в то же время их списки более корректные. Над списками нужно работать, ведь каждый день информация меняется. У нас над базой данных работает более 10 человек", – заявил Котенко.

Кроме того переговорщик считает, что публикуя списки пленных, Савченко устроила себе пиар

"Публикация Савченко списков пленных украинцев похожа на пиар-кампанию. Складывается впечатление, будто она пытается доказать, что имеет доступ к этим спискам. Не знаю, время покажет. Но это мое первое впечатление. Мы сравниваем ее списки с нашей базой данных. Большинство из перечисленных там фамилий – это действительно реальные люди, находящиеся сейчас в плену. Также отмечу, что может начаться истерика у родственников тех ребят, которых уже похоронили, но при этом они фигурируют в списках Савченко", – резюмировал Котенко.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что обнародованной информацией о пленных украинцах могут воспользоваться мошенники, которые попытаются нажиться на их родственниках.