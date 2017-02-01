Огрызко рассказал, как решение СБ ООН по Авдеевке может повлиять на Путина

Кремль использовал Авдеевку в качестве "тревожного звоночка" для президента США, чтоб посмотреть на его действия.

Во время заседания Совета безопасности ООН 2 февраля президент России Владимир Путин впервые услышит реакцию и, может быть, оценку американской стороны по Авдеевке, что очертит последующие его действия на Донбассе. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne экс-глава МИД Владимир Огрызко.

По его словам, Путин использовал Авдеевку в качестве "тревожного звоночка" для президента США, чтоб посмотреть на его действия.

"Кремль решил протестировать способность США отвечать на его провокации и преступления. Интересно, каким будет заседание Совета Безопасности ООН, где впервые услышим официальную реакцию США на ситуацию в Авдеевке", – сказал Огрызко.

Решение Совбеза ООН должно повлиять на Кремль и президента РФ Владимира Путина.

"Господин Путин поймет, нужно ли продолжать, или стоит прекратить такие действия. Не думаю, что США будут искать кулуарные договоренности, потому что это циничное нарушение всех обязательств РФ", – добавил дипломат.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины, в частности в Авдеевке. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Как стало известно, в связи с событиями на востоке Украины, члены Совета безопасности ООН соберутся 2 февраля для рассмотрения вопроса российских преступлений в Авдеевке.