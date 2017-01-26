Около 20 экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием – Луценко

Вчера, 23:58

Подозреваемые признали свою вину и уплатили штрафы

Юрий Луценко, фото m.online.ua
Юрий Луценко, фото m.online.ua

Около 20 человек из числа экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича признали свою вину и заключили сделки со следствием. Об этом во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

"По новому законодательству человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть не убийство, не изнасилование, не разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 сделок, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", — отметил он.

По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы. Некоторые из них достигают до 5 млн долл.

Также Луценко подчеркнул, что подозреваемые уже дали показания на свое высшее руководство. "Процессы не будут быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", — сказал он.

При этом Луценко добавил, что последним свидетелем в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины стал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Напомним, 28 ноября 2016 г. генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева огласил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории и госграницы Украины и ведения агрессивной войны.
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