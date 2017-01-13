Олифер рассказала, когда соберется Контактная группа в Минске

Помощница Кучмы сообщила дату заседания, однако не уточнила, какие вопросы будут обсуждаться переговорщиками

Первое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2017 году состоится уже 16 января. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает NewsOne.

Помощница Кучмы сообщила дату заседания, однако не уточнила, какие вопросы будут обсуждаться переговорщиками.

"16 января в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", – сообщила Дарка Олифер.

Напомним, последняя встреча членом трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 21 декабря. На встрече сторонам удалось договориться о режиме тишины на Донбассе, который должен был начаться с 24 декабря. Однако, как оказалось, боевики не собирались придерживаться договоренностей и не стеснялись атаковать украинских военных из всех видов вооружений.

Кроме того, как сообщал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ от США Мартин Сайдик, переговорщики обсуждали формулу, предложенную министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.