Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ

Франция не признает аннексию Крыма, а отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления перед дипломатическим корпусом, сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыму, санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", – написал дипломат.

Щойно Ф.Олланд завершив виступ перед дипкорпусом: Франція не визнає аненксію Криму; санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінську — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 12 января 2017 г.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.

Также Рекс Тиллерсон заявил, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.