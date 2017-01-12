Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7876/39_main.1484224235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/39_tn.1484224235.jpg Политика Президент Франции озвучил позицию страны в ходе выступления перед дипломатическим корпусом

Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ

Сегодня, 14:27

Президент Франции озвучил позицию страны в ходе выступления перед дипломатическим корпусом

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Франция не признает аннексию Крыма, а отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления перед дипломатическим корпусом, сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыму, санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", – написал дипломат.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.

Также Рекс Тиллерсон заявил, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
россия, Крым, Донбасс, Олланд, Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость "Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Олланд считает, что Франции нужно тратить на оборону больше

6 Января, 17:51

Президент Франции рассматривает возможность увеличения военных расходов государства до уровня в 2% ВВП

Мир

Олланд. Фото: AFP

Олланд выдвинул России и Ирану серьезный ультиматум

15 Декабря 2016, 14:26

По словам президента Франции, наступает момент, когда надо отвечать за такие действия

Мир

Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель и Олланд высказали свою позицию по санкциям против России

13 Декабря 2016, 13:59

Канцлер Германии и президент Франции выразили сожаление по поводу невыполнения Москвой Минских соглашений

Мир

Песков. Фото: star-magazine.ru

Песков прокомментировал намерение Тиллерсона дать Украине летальное оружие

Сегодня, 14:13

Пока, по словам пресс-секретаря президент РФ, Москва не будет реагировать на такие заявления

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

У Путина ответили на заявление Тиллерсона по Крыму

Сегодня, 14:06

По словам Пескова, Кремль позицию Тиллерсона принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Илларионов: Изменение позиции Трампа и Тиллерсона по РФ – тактический маневр

Сегодня, 14:05

Выводы об администрации Трампа можно будет делать только после официального начала ее работы, считает эксперт

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле нервно отреагировали на размещение в Польше американских танков и солдат

Сегодня, 13:45

По словам Пескова, Москва смотрит на такие действия как на угрозу своей безопасности

Политика

Байден снова едет в Украину. Фотограф: О. Иващенко

Команде Трампа может не понравиться, что Украина - любимое "детище" Байдена - эксперт

Сегодня, 13:20

Украине необязательно афишировать привязанность к себе старой Администрации США, считает Алена Гетьманчук

Крым

В российскую армию попали тысячи крымчан. Фото: armyhelp.ru

Стало известно, сколько крымчан забрали в российскую армию

Сегодня, 13:15

На полуострове заявили об успешном осеннем призыве

Крым

Крымские призывники могут отправиться в любой регион России. Фото: topwar.ru

Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион

Сегодня, 12:56

До начала этого года действовало правило, согласно которому крымчане проходили службу в войсках РФ, но на территории оккупированного Крыма

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.