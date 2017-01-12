Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ
Президент Франции озвучил позицию страны в ходе выступления перед дипломатическим корпусом
Франция не признает аннексию Крыма, а отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления перед дипломатическим корпусом, сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.
"Только что Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыму, санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", – написал дипломат.
Щойно Ф.Олланд завершив виступ перед дипкорпусом: Франція не визнає аненксію Криму; санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінську— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 12 января 2017 г.
Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.
Также Рекс Тиллерсон заявил, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
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