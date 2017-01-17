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Омелян назвал преимущества внедрения электронных билетов в общественном транспорте http://www.segodnya.ua/img/article/7889/57_main.1484647757.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/57_tn.1484647757.jpg Политика Автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией, считает министр

Омелян назвал преимущества внедрения электронных билетов в общественном транспорте

Сегодня, 12:09

Автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией, считает министр

Скоро во всем общественном транспорте страны задействуют электронный билет. Фото: AFP
Скоро во всем общественном транспорте страны задействуют электронный билет. Фото: AFP

Принятый парламентом закон о внедрении электронного билета в общественном транспорте поспособствует удобству украинцев, а также выведет из "тени" миллионы гривен. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир омелян.

По его мнению, автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией.

"Электронный билет заработает в ряде городов и областей Украины! Это удобство для пассажиров, увеличение поступлений в местные бюджеты, которые можно направить на развитие транспорта на местах. Это борьба с коррупцией и выведение миллионов гривен, которыми граждане рассчитываются в транспорте, в прозрачную плоскость", – написал Омелян.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Закон предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.
закон, министр, электронный билет, Омелян

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"Сегодня"

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