Омелян назвал преимущества внедрения электронных билетов в общественном транспорте

Принятый парламентом закон о внедрении электронного билета в общественном транспорте поспособствует удобству украинцев, а также выведет из "тени" миллионы гривен. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир омелян.

По его мнению, автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией.

"Электронный билет заработает в ряде городов и областей Украины! Это удобство для пассажиров, увеличение поступлений в местные бюджеты, которые можно направить на развитие транспорта на местах. Это борьба с коррупцией и выведение миллионов гривен, которыми граждане рассчитываются в транспорте, в прозрачную плоскость", – написал Омелян.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Закон предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.