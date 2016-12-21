Онищенко готов выйти на связь и дать показания (видео)

Депутат-беглец Александр Онищенко завтра даст показания НАБУ в режиме видеоконференции. Об этом он сообщил сегодня по скайп-связи. Онищенко, которого обвиняют в газовых махинациях, сейчас в Европе.

"Нет никакого российского гражданства. Я нахожусь на сегодняшний момент в Германии, где у меня идет судебный процесс по поводу ордера на мой арест, который пришел с Украины. При закрытии уголовного дела я готов вернуться в Украину на следующий день", – пообещал Александр Онищенко, народный депутат, депутатская группа "Воля народу".

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