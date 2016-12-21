Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Онищенко готов выйти на связь и дать показания (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/77_main.1482344208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/77_tn.1482344208.jpg Политика Депутат сейчас находится в Германии 

Онищенко готов выйти на связь и дать показания (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:15

Депутат сейчас находится в Германии 


Депутат-беглец Александр Онищенко завтра даст показания НАБУ в режиме видеоконференции. Об этом он сообщил сегодня по скайп-связи. Онищенко, которого обвиняют в газовых махинациях, сейчас в Европе.

"Нет никакого российского гражданства. Я нахожусь на сегодняшний момент в Германии, где у меня идет судебный процесс по поводу ордера на мой арест, который пришел с Украины. При закрытии уголовного дела я готов вернуться в Украину на следующий день", – пообещал Александр Онищенко, народный депутат, депутатская группа "Воля народу".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
депутат, допрос, онищенко, показания, Александр Онищенко, в Украину

Вы сейчас просматриваете новость "Онищенко готов выйти на связь и дать показания (видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.