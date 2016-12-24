Онищенко выложил вторую часть "компромата" на власть
Беглый нардеп снова обвинил Порошенко
Сбежавший из Украины народный депутат Александр Онищенко выложил вторую часть так называемого "компромата" на высшее украинское руководство.
Свои заявления с обвинениями в адрес президента Украины Петра Порошенко Онищенко опубликовал в колонке журнала Time.
Как сообщалось, ранее Онищенко так же через западные СМИ обвинил Администрацию президента Петра Порошенко якобы в подкупе депутатов.
В Администрации президента в свою очередь сообщили, что правоохранительные органы ожидают возвращения беглеца в Украину. "Онищенко со всем его "компроматом" ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ с распростертыми объятиями", – сказали "Сегодня.ua" в АП.
Напомним, что Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.
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