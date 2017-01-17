ФОТОФАКТ. ООН передала Украине неоспоримые доказательства госизмены Януковича – Луценко

По словам генпрокурора, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ

Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", – написал он.

По словам генпрокурора, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", – добавил он.

Ранее в Transparency International утверждали, что Виктор Янукович якобы получил российское гражданство и пребывает под защитой российского государства.