Оружие для Украины: на встрече с Порошенко Трамп может неожиданно принять решение

Американский президент сможет определиться по Украине и России лишь после встреч с Порошенко и Путиным, считает эксперт

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко стоит ожидать неожиданного решения от американского лидера Дональда Трампа в вопросе предоставления летального вооружения для Украины. Такое мнение высказал в комментарии телеканалу "112 Украина" политический эксперт Тарас Березовец.

По его словам, Трамп сможет определиться по Украине и России лишь после встреч с Порошенко и Путиным.

"Трамп совершенно непредсказуем в своей политике, в том числе международной. При этом он существенно уменьшил влияние госдепа, и Тиллерсон не имеет сегодня такого голоса, который имел Джон Керри в администрации Обамы. Но, с другой стороны, есть позитив: американская система сдерживания и противовесов привела к тому, что сейчас выросла роль и Конгресса, и Сената, и Палаты представителей в определении внешней политики. Но определиться относительно Украины и России Трамп действительно может под влиянием встречи с Порошенко и Путиным", – сказал политический эксперт.

По его словам, непредсказуемость американского президента может сыграть решающую роль в вопросе предоставления Украине летального оружия.

"Еще одна неожиданность может касаться решения выделить Украине так называемое light level weapons, легкое стрелковое оружие, "смертельно легкое" летальное оружие. Решение может быть принято Трампом неожиданно, и об этом тоже сегодня говорят в Вашингтоне", – добавил Березовец.

Напомним, глава украинского государства прибыл в США с двухдневным государственным визитом еще вчера вечером. Сегодня он проведет ряд встреч с американскими политиками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.