Отношения Украины и ЕС не должны сводиться лишь к "безвизу" – представитель Европарламента
Брок выразил надежду, что после принятия решения Советом ЕС, украинские граждане смогут ездить без виз уже весной или летом следующего года
Представитель Европарламента надеется, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС весной или летом 2017 года.
Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Елмаро Брок заявляет, что отношения Украины с Европейским Союзом не должны быть сведены только к безвизовому режиму.
Об этом он заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве.
В то же время Брок выразил надежду, что после принятия решения Советом ЕС, украинские граждане смогут ездить без виз уже весной или летом следующего года.
В свою очередь, Парубий подчеркнул необходимость ускорения введения безвизового режима для украинцев.
Относительно принятия прошлой ночи госбюджета на 2017 год, председатель Верховной Рады отметил, что он "был принят в полном соответствии с законодательными нормами и с полной поддержкой зала – 274 народных депутатов".
"Это очень важное решение для стабилизации ситуации в стране, поддержки украинской армии и безопасности", – подчеркнул Парубий.
Брок отметил, что такое принятие бюджета – это сигнал о стабилизации системы. "Об этом свидетельствует не только такое количество голосов, но и то, насколько рано он был принят", – сказал он.
Также председатель Комитета Европарламента подчеркнул, что "этот парламент и правительство должны полностью отработать свой срок – не должно быть досрочных выборов".
"Должна быть стабильность, необходимо полностью использовать все возможности и показать, что демократическая система нормализована. Это важно для устойчивой международной поддержки Украины", – сказал он и добавил, что поддержка Украины со стороны Европы должна быть продолжена, в том числе санкциями против России.
Как сообщалось, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины – 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе "прогноз" относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано "03/04/2017".
Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвіз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.
Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.
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