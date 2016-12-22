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Отношения Украины и ЕС не должны сводиться лишь к "безвизу" – представитель Европарламента http://www.segodnya.ua/img/article/7818/27_main.1482364684.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/27_tn.1482364684.jpg Политика Брок выразил надежду, что после принятия решения Советом ЕС, украинские граждане смогут ездить без виз уже весной или летом следующего года

Отношения Украины и ЕС не должны сводиться лишь к "безвизу" – представитель Европарламента

Сегодня, 01:57

Брок выразил надежду, что после принятия решения Советом ЕС, украинские граждане смогут ездить без виз уже весной или летом следующего года

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

Представитель Европарламента надеется, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС весной или летом 2017 года.

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Елмаро Брок заявляет, что отношения Украины с Европейским Союзом не должны быть сведены только к безвизовому режиму.

Об этом он заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве.

В то же время Брок выразил надежду, что после принятия решения Советом ЕС, украинские граждане смогут ездить без виз уже весной или летом следующего года.

В свою очередь, Парубий подчеркнул необходимость ускорения введения безвизового режима для украинцев.

Относительно принятия прошлой ночи госбюджета на 2017 год, председатель Верховной Рады отметил, что он "был принят в полном соответствии с законодательными нормами и с полной поддержкой зала – 274 народных депутатов".

"Это очень важное решение для стабилизации ситуации в стране, поддержки украинской армии и безопасности", – подчеркнул Парубий.

Брок отметил, что такое принятие бюджета – это сигнал о стабилизации системы. "Об этом свидетельствует не только такое количество голосов, но и то, насколько рано он был принят", – сказал он.

Также председатель Комитета Европарламента подчеркнул, что "этот парламент и правительство должны полностью отработать свой срок – не должно быть досрочных выборов".

"Должна быть стабильность, необходимо полностью использовать все возможности и показать, что демократическая система нормализована. Это важно для устойчивой международной поддержки Украины", – сказал он и добавил, что поддержка Украины со стороны Европы должна быть продолжена, в том числе санкциями против России.

Как сообщалось, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины – 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе "прогноз" относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано "03/04/2017".

Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвіз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.
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Источник:

УНИАН

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