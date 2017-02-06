Парасюк отреагировал на обвинения в избиении полицейского

Сегодня, 17:57

Нардеп называет это провокацией, которая направлена на дискредитацию блокады Донбасса

Владимир Парасюк. Фото: Facebook
Владимир Парасюк. Фото: Facebook

Народный депутат Владимир Парасюк открестился от обвинений в избиении им полицейского на Донбассе, но не отрицает, чтоб был инцидент со словесной перепалкой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп считает заявления об избиении им полицейского провокациями, которые направлены на дискредитацию блокады Донбасса.

"Я никого не бил. Был определенный инцидент на блокпосте, но никто никого не бил. Мы выехали на место происшествия, потому что один из сотрудников Бахмутского отдела полиции задержал ветеранов войны, активистов, волонтеров, которые ехали домой. Мы приехали разобраться. Никаких оснований их задерживать не было. Они начали обзванивать следственные группы, выдумывать какие-то постановления антитеррористического центра. Произошла определенная словесная перепалка, но никто никого не бил и не наносил телесных повреждений. Я был в больнице, где якобы лечится этот полицейский, никто там не ложился в стационар, с полицейским все хорошо", – заявил Парасюк.

Также он отметил, что сегодня вечером могут произойти противостояния с активистами, так как в их сторону направились три автобуса "непонятных людей", которых сопровождает полиция.

Напомним, 5 февраля пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат Украины, который участвует в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко, что этим нардепом-драчуном был Владимир Парасюк. Сам парламентарий все отрицает.

Как сообщалось, прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения.
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