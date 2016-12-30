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Парубий: Надеюсь, в 2017 году введем визовый режим с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7847/95_main.1483111610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/95_tn.1483111610.jpg Политика Неголосование по данному вопросу станет имиджевым ударом по Украине, считает спикер парламента

Парубий: Надеюсь, в 2017 году введем визовый режим с РФ

Сегодня, 17:22

Неголосование по данному вопросу станет имиджевым ударом по Украине, считает спикер парламента

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua
Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что в 2017 году Украина введет визовый режим с Россией, и этот вопрос будет на его личном контроле. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

Он считает, что неголосование по данному вопросу станет имиджевым ударом по Украине.

"Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение. О том, насколько этот вопрос был готово для восприятия сессионным залом, возникала дискуссия. После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь негативное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине", – сказал Парубий.

Спикер отметил, что лично будет контролировать ход инициативы по введению визового режима с РФ.

"Мне приятно, что сейчас дискуссия продолжается. И сейчас министр иностранных дел, заявил, что допускает такую возможность. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем договориться о введении виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале", – добавил Парубий.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией (РФ) и расширения санкций в отношении государства-агрессора. Вопрос введения виз с РФ будет рассмотрен в зале, после консультаций с главами всех фракций, 6 октября.
россия, визовый режим, спикер, парубий, рф

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