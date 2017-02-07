Парубий назвал две причины, почему украинцы не доверяют Раде (видео)

Сегодня, 13:28

Проблема в самих депутатах и попытках внутренней дестабилизации страны


Председатель Верховной Рады Андрей Парубий признал, что уровень недоверия общества к украинскому парламенту находится на критическом уровне. Об этом он заявил с трибуны ВР во вторник.

"Я вижу две причины. Первая связана с низким уровнем ответственности наших коллег и банальным желанием не ходить на работу. Ни я, ни кто-либо в этом зале не сможет объяснить миллионам украинцев – пенсионерам, врачам, учителям, солдатам – почему в рабочий день народного депутата нет на работе. Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо – просто подло!" – заявил он.

Спикер сообщил, что будет, как и раньше, принимать все меры для повышения дисциплины. Но, как отметил Парубий, без переосмысления каждого своей роли и своей ответственности перед бойцами на передовой Раде будет сложно вернуть доверие общества.

"Нет времени на работу в сессионном зале – сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами. Большинство в зале – очень активные и действенные депутаты, но есть часть, которая отсутствием дисциплины приносит неуважение к высшему законодательному органу воюющей страны", – заявил он.

По словам главы ВР, вторая причина недоверия украинцев к Раде – попытка дестабилизировать парламент через внутреннюю вражду.

"Сегодня уже можно твердо заявить: план, направленный на дестабилизацию и паралич главного законодательного органа страны, провалился. Парламент работает. Со всеми вызовами, которые стояли перед нами, мы справились. Все законы, направленные на защиту против российской агрессии, будут в этом зале первоочередными – и они будут проголосованы", – заявил он.

При этом Парубий отметил, что Верховная Рада – это парламент воюющей страны, и война идет не просто в Украине, а в центре Европы.

"Путинская кровавая российская рулетка – это вызов всему цивилизованному миру. Сначала агрессия против свободной Грузии, затем убийство мирных женщин и детей в Сирии, развязанная война против Украины – кто следующий в списке ошалевшего кремлевского убийцы? Поэтому сегодня для парламента вопросы обороны и безопасности стали безусловным приоритетом", – подчеркнул спикер.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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