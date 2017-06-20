Парубий назвал ключевые позиции закона о реинтеграции Донбасса

По его словам, законопроект по Донбассу позволит использовать все военные подразделения без ограничения демократических процедур, признает территории ОРДЛО оккупированными

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и изменению формата спецоперации, предложенный секретарем СНБО Александром Турчиновым, позволит использовать все военные подразделения без ограничения демократических процедур, отмечает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Этот законопроект призван создать законодательную базу, которая бы позволила использовать все силовые подразделений без ограничения демократических процедур, например, проведения выборов. В этом законопроекте фактически описывается компромиссный вариант, вокруг которого смогут объединиться противники и оппоненты военного положения, когда нет ограничений демократических процедур и одновременно законодательно разрешено и регламентировано использование всех военных подразделений", – сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Парубий отметил, что предлагаемой концепцией также предусмотрено создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными и силовыми подразделениями, сектором безопасности, но и местными военно-гражданскими администрациями.

"И, конечно, признание оккупированных территорий оккупированными", – добавил спикер.