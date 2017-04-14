Парубий объяснил, когда Рада примет изменения относительно децентрализации

Сегодня, 06:34

Передача земель в управление территориальным общинам должна завершиться до конца 2017 года

Андрей Парубий. Фото: capital.ua
Андрей Парубий. Фото: capital.ua

Из-за российской агрессии Верховная Рада пока не может внести изменения в Конституцию относительно децентрализации, правда законодательный орган все же ее проводит другими методами. Об этом рассказал спикер украинского парламента Андрей Парубий в эфире 5 Канала, – передает Телеканал 24.

"Пока с оккупированных территорий не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль над границей, мы не можем вступать в политические процессы. Могут быть разные варианты, может быть условный отзыв этой позиции", – подчеркнул он.

Председатель парламента также подчеркнул, что Верховная Рада все же проводит децентрализацию через много других законодательных актов, к примеру, по объединению общин.

Как известно, Министерство юстиции внесло в Верховную Раду законопроект о децентрализации относительно передачи полномочий общинам.

По словам, премьер-министра Владимира Гройсмана, передача земель в управление территориальным общинам должна завершиться до конца 2017 года.
Верховная Рада, парубий, децентрализация, министерство юстиции

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