Парубий отчитался о визите в Вашингтон

Во время визита в Вашингтон во главе со спикером Верховной Рады Андреем Парубием украинская делегация поднимала вопрос предоставления летального оружия. Об этом, открывая Согласительный совет в ВР, заявил председатель Рады Андрей Парубий.

"Хочу вас проинформировать, прежде всего, что с 12 по 17 июня я и ряд народных депутатов пребывали с рабочим визитом в США. Во время этой поездки я поднимал вопросы, которые были определены ВР, в частности о предоставлении Украине летального вооружения, о подписании двустороннего безопасностного соглашения – обращения, которое мы проголосовали в стенах ВР о предоставлении Украине статуса главного союзника США. И ключевым событием было подписание Меморандума о сотрудничестве между украинским парламентом и конгрессом США, спикером Палаты представителей Полом Раяном. Убежден, что подписание этого Меморандума выводит на новый этап наши межпарламентские отношения. Очень важно, что в тексте идет речь, и это, наверное, впервые в официальных документах, что Украина – форпост западной цивилизации в противостоянии российской агрессии. Такая формулировка Меморандума, который был подписан", – заявил спикер ВР.

Кроме того, по словам Андрея Парубия, украинская делегация была в Сенате во время принятия закона об усилении санкций против РФ, и это решение имело два важных значения. "Первое, что все санкции, которые были введены против России указами президента (США – Авт.) теперь переведены в статус закона. То есть, их отмена возможна лишь законодательным способом через решение Конгресса обеих палат парламента. И второй важный момент – санкции расширены, в том числе и на банковскую, и на энергетическую сферу России. И выделено 250 млн долларов на противодействие российской пропаганде в Центральной Европе", – подытожил Парубий.

Напомним, на прошлой неделе Сенат почти абсолютным большинством голосов проголосовал законопроект, который существенно расширяет санкции против России. В частности, документ вводит ограничения против энергетического и банковского секторов, а также запрещает президенту США Дональду Трампу без согласия Конгресса отменять санкции против Кремля. Правда, законопроект еще должна утвердить Палата представителей, а затем подписать президент. По информации западных СМИ, Белый дом уже готовит поправки, которые существенно ослабят санкции против России, а также оставят за президентом право отменять и ослаблять санкции против РФ.