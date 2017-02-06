Парубий озвучил план работы Рады на неделю

Сегодня, 11:26

В повестке дня вопросы аграрной политики, местного самоуправления, информатизации и защиты прав внутренне-перемещенных лиц

Андрей Парубий. Фото М. Лазаренко
Андрей Парубий. Фото М. Лазаренко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит руководителей комитетов срочно провести заседания комитетов для наработки предложений, которые сформируют повестку дня работы шестой сессии парламента. Об этом председатель ВР заявил на заседании согласительного совета.

"Я бы хотел сказать, какие главные блоки и темы были предложены аппаратом и нашим согласительным советом, который прошел в четверг, на эту неделю. И так, среди тех предложений на эту неделю, блоки, которые у нас остались еще с предыдущей недели, которые мы не успели рассмотреть. Среди них блок вопросов экологической политики, вопросы информатизации, местного самоуправления, где у нас есть ряд важных законопроектов, которые требуют принятия решений и местные громады ждут этих решений. Это и блок вопросов аграрной политики, а также блок вопросов защиты прав внутренне-перемещенных лиц", – заявил спикер парламента.

Вместе с этим, по словам Андрея Парубия, Верховная Рада должна была бы начать свою работу с утверждения повестки дня шестой сессии Верховной Рады Украины. "Семь комитетов еще не подали своих предложений и у нас есть два пути: или комитеты в течение этого дня быстро проведут свои заседания, чтобы мы могли на завтра иметь полный перечень всех предложений, или завтра снова может стать вопрос утверждения недельной повестки дня. Без утверждения повестки дня сессии нам будет сложно начать рассмотрение вопросов. Потому что без утверждения мы можем рассматривать только вопросы второго чтения", – подытожил Парубий.

Напомним, 7 февраля после двухнедельного перерыва состоится первое пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады. По календарному плану, который Рада утвердила еще 17 января, она продлится до 21 июля: 11 недель нардепы выделили на работу в пленарном режиме, семь — на работу в комитетах и еще шесть — на деятельность в округах.
рада, депутаты, парубий, согласительный совет

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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