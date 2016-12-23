Парубий подписал госбюджет-2017 и отправил Порошенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В настоящее время документ отправлен на подпись президенту Петру Порошенко.

Напомним, Бюджет-2017 по старой новогодней традиции приняли в 04:53 под крики "Ура" и "Слава Украине". Закрывая "всенощную" в 5 утра, Андрей Парубий сумел подбодрить депутатов: "Коллеги, вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Мы соберемся в четверг в 10 утра для продолжения нашей работы. Я очень прошу всех прибыть вовремя – в четверг полноценный рабочий день".