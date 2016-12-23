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Парубий подписал госбюджет-2017 и отправил Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7825/95_main.1482518685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/95_tn.1482518685.jpg Политика Документ отправлен на подпись президенту

Парубий подписал госбюджет-2017 и отправил Порошенко

Вчера, 20:44

Документ отправлен на подпись президенту

Андрей Парубий, фото capital.ua
Андрей Парубий, фото capital.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В настоящее время документ отправлен на подпись президенту Петру Порошенко.

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Напомним, Бюджет-2017 по старой новогодней традиции приняли в 04:53 под крики "Ура" и "Слава Украине". Закрывая "всенощную" в 5 утра, Андрей Парубий сумел подбодрить депутатов: "Коллеги, вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Мы соберемся в четверг в 10 утра для продолжения нашей работы. Я очень прошу всех прибыть вовремя – в четверг полноценный рабочий день".
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Источник:

"Сегодня"

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