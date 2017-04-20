Парубий предложил новый способ заставить депутатов ходить на работу

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает подключиться общественности к давлению на народных депутатов, чтоб заставить их ходить на работу, передает NewsOne.

По его словам, сокращением количества депутатов в Раде не решить проблему с их дисциплиной.

"Факт сокращения числа депутатов не является определяющим. Он важен, но не определяющий. Считаю одной из самых больших проблем – отсутствие дисциплины в депутатском корпусе. Очень много депутатов шли на выборы и обещали своих избирателям активную работу, однако видим, что они даже не ходят на заседания", – сказал Парубий.

Спикер отметил, что для того, чтоб повлиять на депутатов-прогульщиков, нужно подключать общественность.

"Вопрос штрафов – сложный. За прогул народного депутата существует система штрафов. За прогул не насчитывается зарплата за этот день. Второй способ – публикация в "Голосе Украины" списка тех, кто не посещает заседания. Я предлагаю третий способ – общественное давление, более эффективного метода я не знаю", – подытожил Парубий.

Напомним, еще осенью на первом заседании новой сессии парламента Парубий заявил, что будет публиковать фамилии депутатов, которые прогуливают заседания, в газете "Голос Украины".

Также спикер отмечал, что если важные законопроекты не будут набирать достаточного количества голосов в Раде, то будет проходить сигнальное голосование на определение отсутствующих депутатов.