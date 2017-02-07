Парубий прокомментировал идею референдума о вступлении в НАТО

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу проведения референдума о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления на утреннем заседании парламента.

По его словам, одним из приоритетов является гармонизация законодательства Украины и Альянса.

"Еще один вопрос важнейший – это приближение законодательного поля Украины в сфере безопасности к стандартам Североатлантического альянса. Один из приоритетов – это гармонизация законодательства НАТО и Украины. И я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в НАТО. Украина должна стать важной и неотъемлемой частью глобальной системы безопасности ", – заявил Парубий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Глава государства готов добиваться членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак отмечал, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии. На встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фаллоном министр обороны Украины отметил, что реформирование ВСУ зависит от реформ в экономике страны.