Парубий прокомментировал идею референдума о вступлении в НАТО
Одним из приоритетов является гармонизация законодательства Украины и Альянса, отмечает спикер
Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу проведения референдума о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления на утреннем заседании парламента.
По его словам, одним из приоритетов является гармонизация законодательства Украины и Альянса.
"Еще один вопрос важнейший – это приближение законодательного поля Украины в сфере безопасности к стандартам Североатлантического альянса. Один из приоритетов – это гармонизация законодательства НАТО и Украины. И я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в НАТО. Украина должна стать важной и неотъемлемой частью глобальной системы безопасности ", – заявил Парубий.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Глава государства готов добиваться членства Украины в Североатлантическом альянсе.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак отмечал, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии. На встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фаллоном министр обороны Украины отметил, что реформирование ВСУ зависит от реформ в экономике страны.
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