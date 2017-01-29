Парубий рассказал, чем займется Рада на следующей сессии

Сегодня, 12:44

Первое заседание шестой сессии Верховной Рады VIII созыва состоится во вторник, 7 февраля

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua
Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут рассказал, рассмотрением каких вопросов займется парламент на новой сессии.

"Готовят повестку дня (депутаты, – ред.). Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению, также будет блок правовых вопросов, это Конституционный суд и ряд других вопросов, необходимых для судебной реформы, которая для нас крайне важна. Готовим повестку дня, но на согласительном совете мы будем ее согласовывать, в следующий четверг", – сказал Парубий.

Напомним, пятая сессия Верховной Рады VIII созыва была закрыта 20 января. Отметим, первое заседание шестой сессии состоится во вторник, 7 февраля.
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112.ua

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