Парубий рассказал о перспективе проведения выборов на Донбассе

Он заметил, что пока на этих территориях находятся российские войска, мы не можем переходить к любым политическим вопросам

Вопрос выборов на не подконтрольных Украине территориях в настоящий момент не ко времени и его нет в повестке дня Верховной Рады. Об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что ЦИК обратилась в два комитета рассмотреть вопрос относительно возможности проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает "Укринформ".

"Вопрос проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях сегодня нет в повестке дня Верховной Рады Украины. Я четко стою на позиции, что без предпосылок безопасности не может идти речь о выборах", – сказал Парубий.

Он заметил, что пока на этих территориях находятся российские войска, мы не можем переходить к любым политическим вопросам. Первое, что должен быть выполнено, это всеобъемлющее прекращение огня. "И пока там есть российские военные, говорить о любом демократическом процессе, в частности выборах, считаю невозможным и неприемлемым", – сказал Парубий.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведение выборов на оккупированной территории в присутствии российских войск твердо и абсолютно невозможно.

Глава государства также напомнил, что незаконный "референдум" в Крыму проходил под условиями в присутствии десятков тысяч войск РФ, и является неприемлемым, не соответствующим законодательству.