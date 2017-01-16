Парубий рассказал о проблеме с выплатой зарплат в Раде

Для выплаты зарплаты народным депутатам и аппарату парламента нет законных оснований, пока не будет принята соответствующая смета. Об этом во время согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает 112.ua.

Спикер попросил депутатов мобилизоваться в вопросе принятия сметы, а иначе могут быть проблемы с зарплатой.

"Смета ВР – это не только размер зарплат, это фактически законный способ их выплачивать. Я прошу, чтобы во фракциях прошли проговаривания, мы можем корректировать размер. Но если мы не примем решение о смете, у нас исчезают какие-либо законные основания для выплаты не только депутатам, а и аппарату", – сказал Парубий.

Как сообщалось ранее, оклады народных депутатов в Украине собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (около 1600 грн), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась, исходя из минимальной заработной платы.

Также народные депутаты с 1 ноября 2016 года повысили себе заработную плату. Так, должностной оклад спикера Верховной Рады составит 30 минимальных зарплат, первого вице-спикера – 28, вице-спикера – 28, главы комитета, лидера фракции (депутатской группы) – 27, первого замглавы, замглавы, секретаря комитета, первого замглавы, замглавы фракции – 26, главы подкомитета комитета и члена комитета – 25 минимальных зарплат.

Однако две недели спустя Верховная Рада отменила двукратное повышение зарплат народным депутатам.