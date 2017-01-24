ПАСЕ одобрила резолюцию относительно нападений на журналистов и свободу СМИ в Европе

Сегодня, 21:45

В резолюции есть четкое требование к РФ освободить журналистов Романа Сущенко и Николая Семену

DonPress.com
DonPress.com

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", - отметила она.

При этом Геращенко подчеркнула важность того, что Европарламент, осознавая уровень угроз, стоящих перед ЕС, принял "резолюцию о противодействии российской пропаганде".

Как сообщает "Европейская правда", в поддержку этой резолюции проголосовали 110 депутатов, 15 голосов "против", 9 воздержались.

Документ призывает российские власти освободить журналиста Романа Сущенко, арестованного из-за подозрения в "шпионаже", а также снять обвинения с крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме".

Резолюция не содержит претензий в адрес Украины, а отмечает осуществленные реформы в медиасфере.
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