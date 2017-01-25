ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Вчера, 19:42

За документ проголосовали 106 депутатов, против – 11

ПАСЕ сегодня проголосовала резолюцию по Украине. Фото: AFP
ПАСЕ сегодня проголосовала резолюцию по Украине. Фото: AFP

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что  Парламентская ассамблея Совета Европы намерена провести обсуждение вопроса функционирования демократических институтов в Украине и по результатам принять соответствующую резолюцию.

Соответствующая дискуссия и голосование по резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" состоялась сегодня, 25 января, в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ.

В частности, в проекте документа предлагается призвать к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием в промедлении на этом пути.

Доклад подготовлен членами Мониторингового комитета депутатом от Испании Йорди Хуклой и депутатом от Германии Акселем Фишером. Вместе с тем в проект документа по состоянию на настоящее время уже зарегистрированы 24 поправки.
пасе, резолюция, ассамблея, народный депутат, парламентская ассамблея, резолюция по Украине, логвинский, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "ПАСЕ приняла резолюцию по Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Левочкина

"Незручні" підсумки жовтневої сесії ПАРЄ

14 Октября 2016, 13:27

Мир

Алексей Пушков. Фото: ТАСС

Пушков назвал ПАСЕ «карнавалом русофобии»

13 Октября 2016, 13:01

Российский политик считает, что без России Ассамблея является неполноценной

Политика

ПАСЕ. Фото: AFP

Арьев рассказал, какие ультиматумы РФ выдвинула ПАСЕ

7 Октября 2016, 17:20

Москва настаивает на серьезном пересмотре механизмов работы Ассамблеи

Политика

ПАСЕ. Фото: AFP

В ПАСЕ начинают готовить почву для возвращения делегации РФ - Арьев

6 Октября 2016, 16:13

Ряд влиятельных в Ассамблее персон готовы инициировать изменение правил ПАСЕ, сообщает нардеп

Политика

Педро Аграмунт. Фото: coe.int

Президент ПАСЕ хочет встретиться с новым спикером Госдумы РФ

18 Октября 2016, 17:34

Аграмунт надеется обсудить с Володиным дальнейшие отношения российского парламента и Ассамблеи

Политика

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Украинская делегация в ПАСЕ действовала на грани фола – Арьев

18 Октября 2016, 10:51

Все без исключения выкладывались на 100%, вся команда нашей делегации работала на результат, сообщил нардеп

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования