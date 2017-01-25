ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы намерена провести обсуждение вопроса функционирования демократических институтов в Украине и по результатам принять соответствующую резолюцию.

Соответствующая дискуссия и голосование по резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" состоялась сегодня, 25 января, в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ.

В частности, в проекте документа предлагается призвать к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием в промедлении на этом пути.

Доклад подготовлен членами Мониторингового комитета депутатом от Испании Йорди Хуклой и депутатом от Германии Акселем Фишером. Вместе с тем в проект документа по состоянию на настоящее время уже зарегистрированы 24 поправки.