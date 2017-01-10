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Пашинский отправился на допрос в прокуратуру из-за стрельбы накануне Нового года http://www.segodnya.ua/img/article/7868/1_main.1484043110.png http://www.segodnya.ua/img/article/7868/1_tn.1484043110.png Политика Нардеп отметил, что заинтересован в объективном расследовании данного инцидента, проведении экспертиз и следственного эксперимента

Пашинский отправился на допрос в прокуратуру из-за стрельбы накануне Нового года

Сегодня, 12:12

Нардеп отметил, что заинтересован в объективном расследовании данного инцидента, проведении экспертиз и следственного эксперимента

Сергей Пашинский. Фото: скриншот
Сергей Пашинский. Фото: скриншот

Народный депутат Сергей Пашинский отправился в прокуратуру давать показания по делу о его стрельбе в человека из огнестрельного оружия накануне Нового года. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что заинтересован в объективном расследовании данного инцидента.

"Сегодня иду на допрос в прокуратуру касательно печально известного инцидента, который произошел перед Новым годом. Хочу сказать следующее: я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь", – написал Пашинский.

Как написал нардеп, допрос должен был начаться сегодня в 11:00.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище, куда метил политик.

В свою очередь жена пострадавшего Ольга рассказала свою версию произошедшего. Женщина утверждала, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия.

Позже стало известно со слов нардепа Антона Геращенко, что владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию Сергея Пашинского о самообороне.
допрос, прокуратура, стрельба, нардеп, инцидент, пашинский

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Источник:

"Сегодня"

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