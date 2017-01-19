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Пашинский прокомментировал возможное изгнание Савченко из Комитета ВР http://www.segodnya.ua/img/article/7897/98_main.1484827352.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/98_tn.1484827352.jpg Политика Если нардепа исключат из Комитета, то она все равно сможет приходить на его заседания, но не на все

Пашинский прокомментировал возможное изгнание Савченко из Комитета ВР

Сегодня, 14:02

Если нардепа исключат из Комитета, то она все равно сможет приходить на его заседания, но не на все

Сергей Пашинский. Фото: Facebook
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский не против, если народный депутат Надежда Савченко, в случае исключения из Комитета, будет участвовать в его заседаниях, но не в закрытом секретном режиме. Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает 112.ua.

По его словам, если нардепа исключат из Комитета, то она все равно сможет приходить на его заседания.

"У нас есть закрытые заседания Комитета, которые проходят вообще на территории оперативных центров. Мы полностью владеем информацией, скажем так, чрезвычайной секретности. Как у председателя Комитета, у меня есть все полномочия сделать так, чтобы посторонних лиц на таких заседаниях не было. А участвовать в обсуждении, ради Бога, пусть приходит (Надежда Савченко – ред.), мы рады любому депутату на наших заседаниях", – сказал глава Комитета

Что касается голосования за изгнание Савченко из Комитета, Пашинский выразил уверенность, что на это найдутся голоса в Раде.

Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
комитет, савченко, пашинский, заседания

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