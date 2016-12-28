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Печерский суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7839/6_main.1482925577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/6_tn.1482925577.jpg Политика Перенос заседания связан с определением подсудности дела, которое рассматривает Апелляционный суд Киева

Печерский суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича

Сегодня, 13:47

Перенос заседания связан с определением подсудности дела, которое рассматривает Апелляционный суд Киева

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net
Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича добились переноса заседания по делу о государственной измене. Об этом передает корреспондент телеканала "112 Украина" из зала Печерского районного суда Киева.

Отмечается, что перенос заседания связан с определением подсудности дела, которое рассматривает уже Апелляционный суд Киева.

"Адвокаты Виктора Януковича на заседании заявили ходатайство о переносе заседания, пока Апелляционный суд Киева рассматривает ходатайство об определении подсудности этого дела. Соответствующее ходатайство в Апелляционный суд также подала сторона защиты. И Печерский суд согласился и перенес рассмотрение дела", – сообщает корреспондент.

Адвокаты Януковича считают, что Генеральная прокуратура оказывает давление на суд. В свою очередь сама прокуратура была против даже приобщения ходатайства о подсудности, поскольку она определяется по юридическому адресу, а это Печерский район Киева.

"Таким образом, дело перенесли на неопределенный срок, и будет ли продолжение в этом году, пока неизвестно, сейчас все ждут решения, когда Апелляционный суд скажет, что готов будет рассмотреть это дело", – сообщает корреспондент.

Напомним, что 28 ноября во время допроса Януковича в деле "беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ. После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.
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