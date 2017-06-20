Первая встреча Порошенко и Трампа: что обсуждали и о чем договорились президенты

Сегодня, 20:25

Президент Украины передал руководству США письма украинских заложников, обсудил санкции против РФ и реформы

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Вашингтон впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе и согласовали шаги, которые будут сделаны накануне визита Трампа в Европу на саммит G20.

Порошенко отметил, что Трамп высказал твердую поддержку украинского суверенитета и приветствовал проведение реформ в Украине.

"США поддерживают и остаются преданными Минским договоренностям", – заявил президент Украины, отметив, что Трамп признал необходимость имплментации безопастностного пакета договоренностей, в том числе отвод тяжелого вооружения и доступ СММ ОБСЕ к границе Украины и России.

_01_03Фото: AFP

Кроме того, Порошенко во время встречи в Белом доме передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ.

"Мы получили заверение в тех усилиях, которые приложит Администрация США в помощи украинцам вернуть наших ребят и девушек домой", – отметил Порошенко.

При этом, по словам Порошенко, нет необходимости в участии США в переговорном процессе по Донбассу с Россией.

"Я не вижу в этом никакой необходимости. США являются нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении Америки в активный процесс. США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для Вашингтона и решительную настроенность на поддержку нашего государства", – заявил президент Украины.

_02_01Фото: AFP

На встрече Порошенко также получил подтверждение приверженности США продолжению санкционной политики против РФ.

Стороны детально остановились и на экономическом сотрудничестве. Президенты обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сотрудничество в нефтегазовой сфере, а также закупку американского угля из Пенсильвании, и продолжение сотрудничества по возобновляемым источникам энергетики.

_03_01Фото: AFP

"Вы видите, что повестка дня была очень широкая. Я могу сказать, что я полностью доволен результатами этих переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства", – отметил президент Украины.

Напомним, сегодня США ввели новые санкции против РФ, в список попал и повар Путина.

Как сообщалось, после США президент Украины отправится в Брюссель.
США, президент, Порошенко, встреча, саммит, трамп, сотрудничество, санкции, рф

Вы сейчас просматриваете новость "Первая встреча Порошенко и Трампа: что обсуждали и о чем договорились президенты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

По словам Валерия Чалого, на сегодня еще запланирована встреча Порошенко с Тиллерсоном Фото: Facebook/Чалый

Встреча президентов поставит точку в стратегии США по Украине - Чалый

Сегодня, 19:50

Президент Трамп держит фокус на вопросе о том, как возвращать четкий мировой порядок в Европе

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп впервые встретились. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, присоединятся ли США к формату переговоров с РФ

Сегодня, 19:33

Украина очень заинтересована в привлечении Вашингтона в активный процесс переговоров с Москвой, США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму, отметил президент

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Порошенко передал руководству США письмо от семей украинских заложников

Сегодня, 19:14

Американская администрация обещала приложить все усилия, чтобы помочь Украине освободить пленных

Политика

Фото: president.gov.ua

После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе – Представительство ЕС

Сегодня, 18:59

В Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Евросоюз ожидает визита украинского президента в Брюссель

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Сегодня, 18:54

Украина получила твердую поддержку США, Вашингтон поддерживает и остается преданным Минским договоренностям

Политика

Порошенко с американским министром. Фото: twitter.com/stsegolko

Порошенко встретился с министром энергетики США: что обсуждали

Сегодня, 18:21

После этой встречи глава государства отправится в Белый дом к Трампу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования