Первая встреча Порошенко и Трампа: что обсуждали и о чем договорились президенты

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Вашингтон впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе и согласовали шаги, которые будут сделаны накануне визита Трампа в Европу на саммит G20.

Порошенко отметил, что Трамп высказал твердую поддержку украинского суверенитета и приветствовал проведение реформ в Украине.

"США поддерживают и остаются преданными Минским договоренностям", – заявил президент Украины, отметив, что Трамп признал необходимость имплментации безопастностного пакета договоренностей, в том числе отвод тяжелого вооружения и доступ СММ ОБСЕ к границе Украины и России.

Фото: AFP

Кроме того, Порошенко во время встречи в Белом доме передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ.

"Мы получили заверение в тех усилиях, которые приложит Администрация США в помощи украинцам вернуть наших ребят и девушек домой", – отметил Порошенко.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 червня 2017 р.

При этом, по словам Порошенко, нет необходимости в участии США в переговорном процессе по Донбассу с Россией.

"Я не вижу в этом никакой необходимости. США являются нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении Америки в активный процесс. США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для Вашингтона и решительную настроенность на поддержку нашего государства", – заявил президент Украины.

Фото: AFP

На встрече Порошенко также получил подтверждение приверженности США продолжению санкционной политики против РФ.

Стороны детально остановились и на экономическом сотрудничестве. Президенты обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сотрудничество в нефтегазовой сфере, а также закупку американского угля из Пенсильвании, и продолжение сотрудничества по возобновляемым источникам энергетики.

Фото: AFP

"Вы видите, что повестка дня была очень широкая. Я могу сказать, что я полностью доволен результатами этих переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства", – отметил президент Украины.

Напомним, сегодня США ввели новые санкции против РФ, в список попал и повар Путина.

Как сообщалось, после США президент Украины отправится в Брюссель.