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Первый день Рады после каникул: рассматривали электронный билет и бутылку водки http://www.segodnya.ua/img/article/7891/35_main.1484669565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/35_tn.1484669565.jpg Политика Депутаты узаконили военные дороги и решили жестче бороться с зайцами

Первый день Рады после каникул: рассматривали электронный билет и бутылку водки

Сегодня, 18:11

Депутаты узаконили военные дороги и решили жестче бороться с зайцами

Первый день Рады после каникул: рассматривали электронный билет и бутылку водки
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Сегодня после длительного отдыха на работу вышли украинские парламентарии — состоялось первое в наступившем году пленарное заседание. Его открыл спикер Андрей Парубий. В повестке дня стояло два блока законопроектов — транспортный и экологический. На утреннем заседании депутаты рассмотрели только первый блок, приняв в первом чтении шесть предложенных документов и отклонив один: об освобождении на 5 лет от пошлин судов, которые перевозят грузы по бербоут-чартеру, т. е. зафрахтованных за рубежом без экипажа, но работающих в водах Украины. Также депутаты утвердили календарный план 6 сессии: пленарные заседания начнутся 7 февраля и закончатся 21 июля и отклонили проект постановления о подробном бюджете ВР на 2017 год как недостаточно проработанный. 

ЧТО ПРИНЯЛИ. Если законопроект проголосуют во втором чтении, то в ближайшие 2—3 года в гортранспорте появятся терминалы для оплаты проезда карточкой с чипом, как в метро, это предусмотрено законом о введении автоматизированной системы проезда в гортранспорте. Обязанности на ее внедрение возложили на местные органы власти. И финансирование, кстати, тоже. В частности, льготникам такие карточки должны выдавать бесплатно. Считается, что это позволит не только избавиться от зайцев, ведь пока не оплатил, в салон не попадешь, но и упорядочит учет льготников, что позволит перейти на монетизацию бесплатного проезда.

А для устрашения безбилетников вполовину подняли штрафы за проезд без оплаты — с 20- до 30-кратной стоимости проезда. В Киеве это с 60 до 90 грн в наземном транспорте.

Для восстановления морских и речных каботажных (между портами Украины) перевозок позволили ходить зарубежным судам без разрешения Мининфраструктуры.

Закон об усовершенствовании градостроительной деятельности упростит порядок регистрации стройобъектов, в частности, несложные объекты: павильоны, одноэтажные дома, регистрируются на основании уведомления, а не разрешения, как сейчас.

Кроме того, в Украине могут появиться автодороги оборонного значения, соединяющие военные и спецобъекты для перевозки военных, эвакуации населения. Их перечень установит Мининфраструктуры, но в первую очередь это основные магистрали госзначения. В военное время по ним может быть запрещено или ограничено движение гражданских.

Также адаптированы к международным стандартам требования по безопасности в гражданской авиации и перевозке опасных грузов.

РАСКАЧИВАЛИСЬ. Первое, что бросилось в глаза, — народные избранники с трудом возвращались к выполнению своих обязанностей. Почти 100 парламентариев вообще не явились на работу. Во время обсуждения законопроектов и голосования они задерживались в кулуарах, ходили по залу, здоровались, обнимались, шутили, говорили по телефонам. Из-за этого часто не хватало 1—2 голосов за принятие в общем-то технических законов, и спикер Парубий несколько раз возвращал их на повторное голосование. Иногда даже обращаясь персонально, мол, депутат такой-то, сядьте на место, вашего голоса не хватает.

А один из депутатов принес в зал бутылку водки, которая произведена на оккупированной территории и имеет акцизную марку так называемой "ДНР". Депутаты активно рассматривали и обсуждали алкоголь.

Депутатам будет трудно. Политологи говорят, что нынешняя сессия будет напряженной, так как депутатам придется принять много законов, в том числе и непопулярных, которые бьют как по населению, так и по интересам крупного бизнеса. "Прежде всего это касается законов о пенсионной реформе и рынке земли, скорейшего принятия которых требует МВФ для предоставления новой финпомощи, — разъяснил нам политолог Вадим Карасев. — Положение у депутатов трудное, так как повышение пенсвозраста не одобрят их избиратели, против введения рынка земли выступают арендующие ее задешево бизнесмены. В то же время надо в этом году вернуть МВФ $7 млрд, что невозможно без новых займов из-за слабого роста нашей экономики".
рада, дороги, депутаты, электронный билет

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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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