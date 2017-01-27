Песков рассказал, какое место займет Украина в предстоящих переговорах Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом намерен поздравить его со вступлением в должность; также в ходе разговора планируется обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", – сказал Песков, говоря о предстоящей телефонной беседе Путина и Трампа, запланированной на вечер субботы.

"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", – добавил он.

"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, что ожидают в Кремле от телефонного разговора и будет ли в разговоре глав двух стран затронута украинская проблематика.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как "это благоприятно скажется на обеих странах".

Путин и Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами.