Песков рассказал, какое место займет Украина в предстоящих переговорах Трампа и Путина

Сегодня, 13:44

По его словам, Кремль проинформирует общественность по результатам телефонных переговоров

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом намерен поздравить его со вступлением в должность; также в ходе разговора планируется обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", – сказал Песков, говоря о предстоящей телефонной беседе Путина и Трампа, запланированной на вечер субботы.

"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", – добавил он.

"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, что ожидают в Кремле от телефонного разговора и будет ли в разговоре глав двух стран затронута украинская проблематика.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как "это благоприятно скажется на обеих странах".

Путин и Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами.
россия, Украина, Путин, трамп, песков, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Песков рассказал, какое место займет Украина в предстоящих переговорах Трампа и Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп надеется завербовать Путина - американский эксперт

Сегодня, 12:47

Украине нужно разработать несколько планов "Б", если Трамп и Путин все-таки заключат большую сделку

Мир

Фото: AFP

Стена Трампа: как выглядит сейчас граница США и Мексики

Сегодня, 12:45

Металлический забор, разрисованный граффити, прорехи и играющие на границе дети - в таком состоянии сейчас государственная граница США с Мексикой

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп идет на конфронтацию с Путиным в Сирии - Der Spiegel

Сегодня, 11:52

Как отмечалось, вплоть до настоящего времени Кремль выступал категорически против создания бесполетных зон

Мир

Граница между США и Мексикой. Фото: AFP

В МИД Мексики отказались обсуждать оплату "стены Трампа"

Сегодня, 11:17

Глава МИД Мексики заявил, что вопрос оплаты Мексикой строительства стены на границе с США не подлежит обсуждению

Мир

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Маккейн рассказал, в чем Россия опережает США

Сегодня, 11:16

По словам сенатора, США не готовы к попыткам России "повлиять на выборы во Франции и странах Европы в ближайшие месяцы"

Звезды

У Мадонны и Трампа конфликт. Фото: AFP

Скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты: президент США назвал певицу "отвратительной"

Сегодня, 11:09

Он считает, что выступление певицы является позором для США

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания

Сегодня, 10:39

Он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может противодействие со стороны политических оппонентов

Политика

Украина наращивает военный потенциал. Фото: sq.com.ua

В ожидании решений Трампа Украина активно готовится противостоять агрессии РФ - WSJ

Сегодня, 10:18

Как сообщается, один из самых больших страхов украинских генералов - возобновление российского танкового наступления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования