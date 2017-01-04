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"По логике Ле Пен можно говорить о признании "референдума" в Эльзасе", – Арьев http://www.segodnya.ua/img/article/7855/75_main.1483541120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/75_tn.1483541120.jpg Политика По словам члена комитета ВР по иностранным делам, Украине не нужно искать друзей в партии Ле Пен "Национальный фронт"

"По логике Ле Пен можно говорить о признании "референдума" в Эльзасе", – Арьев

Сегодня, 16:44

По словам члена комитета ВР по иностранным делам, Украине не нужно искать друзей в партии Ле Пен "Национальный фронт"

Фото: AFP
Фото: AFP

Если этого требует безопасность Украины, можно прибегать и к очень кардинальным действиям.

Так член парламентского комитета по иностранным делам, нардеп от БПП Владимир Арьев прокомментировал "Сегодня.ua"  предложение СБУ запретить лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен въезд в Украину.

"Понимаете, то, что она говорит о признании так называемого референдума в Крыму, таким же образом можно говорить и о признании так называемого референдума на территории Эльзаса, который проводила фашистская Германия. И по такой логике выходит, что Эльзас и Лотарингия принадлежат Германии. Я думаю, что в современном мире такая логика является просто преступной и распространение таких вещей в принципе должно иметь определенную реакцию. Поскольку последствия от преступных действий Гитлера, который проводил референдум в Эльзасе, мы знаем. И я считаю, что можно, в том числе прибегать и к очень кардинальным действиям, если этого требует безопасность Украины и дальше уже нужно определяться вместе СБУ и МИДу", – сказал "Сегодня.ua" Арьев.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.

Вместе с тем эксперты отмечают, что украинской власти стоит налаживать отношения и с ультраправыми оппозиционными к нынешней французской власти политиками, так как они лидируют в предвыборной президентской избирательной гонке. Чтобы не получилось так, как с выборами президента США, когда Украина ставила на победу Хиллари Клинтон, а в итоге победил Дональд Трамп. По последним соцопросам, победитель праймериз французских правых и центристов экс-премьер Франсуа Фийон во втором туре президентских выборов обойдет лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За Фийона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 24%.

"Мы никогда в жизни не добьемся налаживания диалога с теми, кто получает деньги от Кремля. В прессе неоднократно было, что Марин Ле Пен получала кредиты в российском банке (в 2014-м "Национальный фронт" получил кредит у Первого Чешско-Российского банка – Авт.). Я думаю с определенными людьми, которые имеют связи, не только политические, с Россией, диалог с ними просто не имеет никакого смысла, потому что они все равно будут идти в том фарватере, в котором они считают. Вопрос избрания Ле Пен во Франции президентом станет проблемой не только для украинско-французских отношений, но и для отношений других стран ЕС с Францией. Поэтому в данном случае говорить о том, что нам нужно договариваться, – нам нужно продвигать жесткую украинскую политику", – считает Владимир Арьев.

Что касается Трампа, то, по словам члена комитета ВР по иностранным делам, там еще однозначности нет, как и прямых заявлений о признании так называемого референдума в Крыму. "Кроме того, мы знаем позицию Республиканской партии и большинства ее членов по агрессии Кремля, – это их принципиальная позиция. Позиция Лепен же полностью отображает позицию ее партии. Поэтому в данном случае я не считаю, что нам есть смысл искать друзей там, где их невозможно найти", – подытожил нардеп.
Франция, Крым, сбу, ле пен, референдум

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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