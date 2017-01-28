Поклонская назвала Украину "временно оккупированной территорией"

Сегодня, 23:46

Скандальное заявление Поклонская сделала на своей странице в Facebook

Наталья Поклонская. Фото: facebook.com/PoklonskayaNV
Наталья Поклонская. Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

"Экс-прокурор Крыма", а теперь депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией. Скандальное заявление Поклонская сделала на своей странице в Facebook.

"Экс-прокурор" бурно отреагировала на разрешение суда Киева Генпрокуратуре Украины провести специальное досудебное расследование уголовного дела о "госизмене", заявив, что речь идет о политических мотивах.

"На временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они – в Киеве, а не я", – заявила Поклонская.
поклонская

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