Скандальное заявление Поклонская сделала на своей странице в Facebook

"Экс-прокурор Крыма", а теперь депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией. Скандальное заявление Поклонская сделала на своей странице в Facebook.

"Экс-прокурор" бурно отреагировала на разрешение суда Киева Генпрокуратуре Украины провести специальное досудебное расследование уголовного дела о "госизмене", заявив, что речь идет о политических мотивах.

"На временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они – в Киеве, а не я", – заявила Поклонская.