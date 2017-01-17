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Политолог об иске против РФ в Гааге: Украина перешла в наступление http://www.segodnya.ua/img/article/7889/41_main.1484645982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/41_tn.1484645982.jpg Политика С помощью резолюция ООН иск Украины будет спешен в Международном суде, считает эксперт

Политолог об иске против РФ в Гааге: Украина перешла в наступление

Сегодня, 11:40

С помощью резолюция ООН иск Украины будет спешен в Международном суде, считает эксперт

Международный суд в Гааге. Фото: AFP
Международный суд в Гааге. Фото: AFP

Резолюции, принятые в ООН по Украине, должны помочь Украине в судебном процессе против Российской Федерации в Гааге. Об этом в эфире NewsOne сказал политолог Владимир Цибулько.

По его словам, иск важен для Украины, так как Россия совершила многочисленные преступления в Крыму и на Донбассе.

"21 век – это эпоха войн юристов, а не военных. И победу фиксируют юристы, а не военные, и не политики даже. Очень важно, что Украина, наконец, перешла в наступление в международной плоскости", – сказал Цибулько.

В свою очередь политолог отметил, что резолюции по Украине помогут в судебном процессе против России.

"С помощью этих резолюций иск Украины будет успешным. Решения Гаагского трибунала – исторические решения. Они формируют прецеденты и обжаловать их невозможно", – добавил политолог.

Как известно, 19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Также 16 ноября Генеральная ассамблея ООН путем голосования утвердила резолюцию о правах человека в Крыму.

Напомним, вчера, 16 января, Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.
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