Политолог об иске против РФ в Гааге: Украина перешла в наступление
С помощью резолюция ООН иск Украины будет спешен в Международном суде, считает эксперт
Резолюции, принятые в ООН по Украине, должны помочь Украине в судебном процессе против Российской Федерации в Гааге. Об этом в эфире NewsOne сказал политолог Владимир Цибулько.
По его словам, иск важен для Украины, так как Россия совершила многочисленные преступления в Крыму и на Донбассе.
"21 век – это эпоха войн юристов, а не военных. И победу фиксируют юристы, а не военные, и не политики даже. Очень важно, что Украина, наконец, перешла в наступление в международной плоскости", – сказал Цибулько.
В свою очередь политолог отметил, что резолюции по Украине помогут в судебном процессе против России.
"С помощью этих резолюций иск Украины будет успешным. Решения Гаагского трибунала – исторические решения. Они формируют прецеденты и обжаловать их невозможно", – добавил политолог.
Как известно, 19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.
Также 16 ноября Генеральная ассамблея ООН путем голосования утвердила резолюцию о правах человека в Крыму.
Напомним, вчера, 16 января, Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.
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