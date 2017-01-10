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Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7869/14_main.1484054404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/14_tn.1484054404.jpg Политика Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных

Сегодня, 15:20

Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Надежда Савченко могла получить списки с украинскими пленными от российской стороны. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne политолог Олег Голубенко.

По его словам, получить списки пленных не является большой трудностью.

"Эта информация не является тайной, это не проблема найти списки пленных. Не исключаю, что она получила списки от другой стороны конфликта – от агрессора", – сказал Голубенко.

Отметим, 6 января нардеп писала в Facebook, что получила списки пленных украинцев по результатам встречи в Минске, а также в них входят данные, собранные лично.

Также эксперт считает, что Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, что позволяет набирать больше политических вистов.

"Савченко пытается, с одной стороны, реализовать себя как политик, занять нишу в процессе освобождения украинцев из плена. Для нее это возможность себя реализовать. Если будет соответствующая помощь со стороны России и боевиков, то ей это удастся (успешно осуществить обмен пленными – ред.). Определенная помощь будет в обмен на другие политические цели. Нужно сделать все возможное, чтобы вернуть людей домой", – добавил политолог.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР".
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