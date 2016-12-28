Политологи пояснили, зачем российский суд признал Революцию достоинства "госпереворотом"

Эксперт-международник Андрей Бузаров отмечает, что решение московского суда о признании Революции достоинства "государственным переворотом" для Украины как для государства никакой силы иметь не будет.

"Это важно для внутреннего потребления России. В глазах общественности в РФ, то, что произошло у нас, это госпереворот, и вчерашний суд нужен как юридическое подтверждение этого факта. Однако это может стать основой для привлечения лиц, связанных с Евромайданом к уголовной ответственности в РФ", – сказал эксперт.

Политолог Владимир Фесенко также считает, что всерьез воспринимать решение суда не стоит. "Если в РФ сейчас признают, что Ангела Меркель — незаконный канцлер в ФРГ, что от этого изменится? Это элемент пропаганды. Но, с другой стороны, это может стать страховкой для всех наших беглецов. Если Украина запросит их выдачи, то они будут ссылаться именно на это решение суда", — резюмирует эксперт.

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы признал Евромайдан в Украине государственным переворотом. Иск подал экс-народный депутат ВР Владимир Олейник. При этом для дачи показаний в зал суда были вызваны бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров, глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен беглый президент Украины Виктор Янукович.

Признание московским судом Революции достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины, заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.