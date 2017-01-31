Полномасштабное наступление может сорвать игру Путина по смягчению санкций – политолог

Обострение боевых действий в Авдеевке могло быть российской провокацией во время визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. В то же время попытка боевиков отбить у ВСУ авдеевскую промзону – уже не первая, жители региона знают точно и те, кто воевал, что Авдеевка – пригород Донецка и боевиков очень нервирует то, что украинские войска находятся так близко. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил политолог Владимир Фесенко.

"С поездкой Порошенко в Берлин это практически совпало. Обострение началось накануне и продолжилось в понедельник как раз во время переговоров. Таким образом хотели испортить, сломать фон, хотя мне кажется, что эффект получился прямо противоположный. Раньше так было во время больших обострений и в 2014 году, и зимой 2015 года. Во время Минских переговоров как раз такое масштабное наступление на украинские позиции было инструментом давления на переговорный процесс. И на Украину, и на Запад и Запад сразу начинал суетиться, идти навстречу, принуждать Украину к уступкам, ну и Украина, чтобы прекратить наступление, должна была идти на какие-то гибкие решения. Конечно, есть подозрение, что сейчас это могло быть провокацией, чтобы обвинить Украину, судя по тому, как это подают российские СМИ", – говорит политолог.

По мнению эксперта, разрушение боевиками линий электропередачи и провоцирование гуманитарной катастрофы может быть связано с их эмоциональной реакцией на поражение и отступление. "А сами военные действия – это уже не первая попытка. Там идет сугубо тактическая борьба за промзону. Жители региона знают точно и те, кто воевал, Авдеевка – пригород Донецка и, конечно же, сепаратистов очень нервирует то, что украинские войска находятся так близко. Нынешняя попытка – это очередная попытка наступления на украинские позиции в этом районе", – считает Фесенко.

Но, по словам эксперта, полномасштабного наступления ждать не стоит. "Если раньше у России этот инструмент работал достаточно эффективно, потому что они предпринимали массированные наступления, то сейчас в чем сложность ситуации? Если начинать массированное наступление, к примеру, под Донецком пытаться оттеснить украинские войска не только из Авдеевки, то тогда будет нарушена линия разграничения, которая согласована Минскими соглашениями. Там идет спор по поводу Дебальцево, тем не менее, линия в основном согласована. Если она будет нарушена, и сепаратисты будут вести наступление при поддержке России, это может сорвать игру Путина по смягчению санкций. А Путин сейчас как мы видим, активизировал переговоры с новой Администрацией США, ждет приемлемого для себя президента Франции, то есть он надеется на смягчение санкций. Моя версия, Путин будет играть в очень хитрую игру: локальные обострения – да (военные действия он прекращать не будет) как элемент давления на Запад и Украину", – подытожил Владимир Фесенко.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.