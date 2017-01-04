Польские эксперты рассказали, как Польша обиделась на Украину из-за Ющенко

Эксперты оценили влияние неформального лидера Польши и главы партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.



Польские аналитики говорят, что в отношениях с Украиной Качиньский делает и будет делать сильный акцент на вопросах истории, сообщает "Радио Свобода".



Польский обозреватель Павел Решка говорит, что большое значение истории в настоящем польско-украинском диалоге – это не в последнюю очередь результат польско-украинских отношений времен президентства Виктора Ющенко и Леха Качиньского. Политики дружили и якобы договорились, что не будут принимать каких-либо решений, которые могут нанести вред политической карьере коллеги. Решка утверждает, что 7 лет назад братья Качиньские обиделись на тогдашнего президента Украины Ющенко, когда тот неожиданно для них присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. Такое решение Ющенко возможно нанесло удар авторитету Леха Качиньского в Польше, который был сильно разочарован поступком своего украинского друга. "Это привело к невероятной критике Леха Качиньского со стороны правых. Они говорили, что Качиньский предатель, жертвы Волыни требуют правды. Это в свою очередь оставило глубокий след в политике "Права и справедливости" по отношению к Украине", – пояснил Павел Решка.



Профессор-политолог Антоний Дудек объясняет, что в отношениях с Украиной Ярослав Качиньский делает и будет делать упор на прошлое, потому что не может не считаться с мнением своего правого электората, который придает большое значение историческим вопросам. "Качинский должен учитывать их ожидания и уязвимость, чтобы, с одной стороны, утолять антиукраинские настроения в этих средах, а с другой – не потерять их поддержку", – отметил политолог.



Подобного мнения придерживается и Павел Решка: "Ярослав Качиньский был на Майдане, он однозначно поддерживает стремление Украины демократизироваться и интегрироваться в ЕС и НАТО. Но над отношением Ярослава Качиньского и его партии в Украине висит так сказать тень прошлого, тень Волыни".