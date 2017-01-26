Полторак рассказал об инновациях в армии (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:23

Главный повод для гордости в этом году – рекордное количество контрактников, отметил министр


Оборонная реформа. В армии должна появиться военная полиция и единый реестр военнообязанных – сообщил сегодня о планах на 2017-й профильный министр Степан Полторак.

Правда, для этого Верховная Рада должна принять соответствующие законы. Оба проекта уже зарегистрированы в парламенте. Главный повод для гордости в этом году – рекордное количество контрактников. На службу пришло более 70 тысяч человек. Еще 100 тысяч – в резерве.

"Значительно улучшилось состояние обеспечения Вооруженных Сил военной техникой – в Вооруженные силы поставлены 14000 единиц вооружения и военной техники, оборудования и имущество. Подразделения вооруженных сил собственными силами отремонтировали более 16 тысяч 300 единиц техники", – уточнил министр.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
министр, армия, Верховная Рада, вооруженные силы, Полторак, подразделения, военная полиция

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