Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве

Вчера, 16:31

Мужчина, прикрываясь своими полномочиями, требовал у гражданина взятку в 200 тысяч грн

Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве. Фото: из открытых источников
Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве. Фото: из открытых источников

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией задержала помощника одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что помощник нардепа, прикрываясь своими полномочиями, в октябре 2016 года потребовал у гражданина передать ему 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн. Взамен он обещал содействовать в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к интернету.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Фамилия задержанного не уточняется. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали помощника нардепа, который "отжимал" элитные квартиры в Киеве.
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"Сегодня"

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