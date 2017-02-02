Порошенко: Больше всех хочу отмены санкций против России

Президент Украины считает, что со снятием ограничений торопиться не нужно

Президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия должны быть соблюдены.

"Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — заявил он в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost.

По словам президента Украины, Россия "платит высокую цену за свою агрессию". Порошенко отметил, что в России "падает уровень жизни, а российская валюта теряет в цене" из-за санкций.

Порошенко при этом подчеркнул, что слишком поспешное снятие санкций упрочит российскую агрессию, направленную против Украины.

Напомним, ранее Порошенко во время встречи в Берлине с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил сохранении санкций против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Санкции против РФ были введены после аннексии Крыма в 2014 году. Ранее США вновь продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.