Порошенко сделал оптимистическое заявление по освобождению Украины

В стране будет все хорошо, если не позволять отдельным политикам обнулять результат, достигнутый обществом, считает президент

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом объединиться и заявил, что оккупация украинских земель Россией – это временно. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Дорогие соотечественники! Российская оккупация – временна. Мы обязательно объединимся. Украина едина, и мы едины", – заявил Порошенко.

Кроме того он отметил, что в стране будет все хорошо, если не позволить отдельным политикам обнулить результат, который выстрадан обществом такой дорогой ценой.

"От затягивания поясов мы переходим к росту доходов разных слоев общества. Есть основания считать, что худшее уже позади", – добавил президент.

Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.