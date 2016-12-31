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Порошенко сделал оптимистическое заявление по освобождению Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7849/89_main.1483202675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/89_tn.1483202675.jpg Политика В стране будет все хорошо, если не позволять отдельным политикам обнулять результат, достигнутый обществом, считает президент

Порошенко сделал оптимистическое заявление по освобождению Украины

Сегодня, 18:37

В стране будет все хорошо, если не позволять отдельным политикам обнулять результат, достигнутый обществом, считает президент

Петр Порошенко Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом объединиться и заявил, что оккупация украинских земель Россией – это временно. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Дорогие соотечественники! Российская оккупация – временна. Мы обязательно объединимся. Украина едина, и мы едины", – заявил Порошенко.

Кроме того он отметил, что в стране будет все хорошо, если не позволить отдельным политикам обнулить результат, который выстрадан обществом такой дорогой ценой.

"От затягивания поясов мы переходим к росту доходов разных слоев общества. Есть основания считать, что худшее уже позади", – добавил президент.

Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
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Источник:

"Сегодня"

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