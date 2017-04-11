Порошенко еще не принял решение об отставке Гонтаревой

Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и услышать от нее аргументы относительно ее увольнения. Об этом сказала сегодня представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по итогам встречи фракции БПП с главой государства.

"Конечно, он (президент. – Ред.) встретится с Валерией Гонтаревой. Он обсудит с ней вопросы ее отставки. И в случае если ее аргументы будут для него приемлемыми, если не удастся найти другого консенсуса, то было проговорено с фракцией о том, что он проведет обязательно консультации относительно кандидатур, которые могут рассматриваться на должность, в случае если Валерия Гонтарева уйдет с должности главы Национального банка", – сказала Луценко.

Она уточнила, что на встрече с президентом не звучали фамилии возможных кандидатур на должность главы Нацбанка.

"Фамилий не прозвучало. Из-за того, что президент не встретился с Валерией Гонтаревой, обсуждения ее заявления не произошло", – отметила представитель президента в ВР.

"Не знаю, попытается ли он ее уговорить (остаться на посту главы НБУ. – Ред.), но он хочет услышать аргументы Валерии Гонтаревой", – сообщила она.

Луценко добавила, что президент высоко оценил работу Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее президенту.