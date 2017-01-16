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Порошенко и Байден начали переговоры в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/7884/90_main.1484554241.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/90_tn.1484554241.jpg Политика Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ

Порошенко и Байден начали переговоры в Киеве

Сегодня, 09:27

Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ

Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с вице-президентом США Джо Байденом.

В 09.05 утра понедельника Порошенко и Байден встретились для проведения официальных переговоров. Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ.

Ранее Байден провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На встрече присутствовали первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Александр Данилюк, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, посол США в Украини Мари Йованович.

По результатам встречи заявления для прессы не последовало.
США, Украина, переговоры, Порошенко, встреча, Байден

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Источник:

Интерфакс-Украина

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