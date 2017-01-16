Порошенко и Байден начали переговоры в Киеве

Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с вице-президентом США Джо Байденом.

В 09.05 утра понедельника Порошенко и Байден встретились для проведения официальных переговоров. Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ.

Ранее Байден провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На встрече присутствовали первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Александр Данилюк, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, посол США в Украини Мари Йованович.

По результатам встречи заявления для прессы не последовало.